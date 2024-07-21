Три человека убиты и семь ранены в результате стрельбы на вечеринке в США
Массовая стрельба произошла в американской Филадельфии, погибли минимум три человека. Обложка © Unsplash
Массовая стрельба произошла во время вечеринки в американской Филадельфии. В результате трагедии погибли минимум три человека, а семь — пострадали. Об этом сообщает NBC News.
Всего участниками тусовки стало от 100 до 150 человек. Полиция предполагает, что нападение совершили с целью убийства 33-летнего мужчины, которого застрелили с близкого расстояния. Ещё одной жертвой стал 23-летний молодой человек, а также мужчина, возраст которого не уточняется. Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как критическое.
На данный момент на месте происшествия уже смогли найти от 25 до 30 гильз, а также огнестрельное оружие. Полиция предполагает, что стрелявших было несколько.
Ранее Life.ru рассказал о том, что двое правоохранителей пострадали при стрельбе в отделе полиции в Армении. Иностранец, открывший огонь, был доставлен в участок. Предварительно, мужчина стрелял из автомата, отнятого у сотрудника полиции. В итоге ранения получили несколько правоохранителей.