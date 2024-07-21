Три человека убиты и семь ранены в результате стрельбы на вечеринке в США

Массовая стрельба произошла во время вечеринки в американской Филадельфии. В результате трагедии погибли минимум три человека, а семь — пострадали. Об этом сообщает NBC News.

Всего участниками тусовки стало от 100 до 150 человек. Полиция предполагает, что нападение совершили с целью убийства 33-летнего мужчины, которого застрелили с близкого расстояния. Ещё одной жертвой стал 23-летний молодой человек, а также мужчина, возраст которого не уточняется. Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как критическое.

На данный момент на месте происшествия уже смогли найти от 25 до 30 гильз, а также огнестрельное оружие. Полиция предполагает, что стрелявших было несколько.