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20 июля, 09:03

Двое правоохранителей пострадали при стрельбе в отделе полиции в Армении

Двое правоохранителей ранены при стрельбе в одном из отделений полиции Котайкской области Армении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян. Иностранец, открывший огонь, был доставлен в участок около 23:50 мск 19 июля.

Предварительно, мужчина стрелял из автомата, отнятого у сотрудника полиции. В итоге ранения получили несколько правоохранителей. Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД начало служебное расследование. По данным "Sputnik Армения", стрелявший — гражданин Ирака.

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Напомним, о стрельбе в отделе полиции в Армении стало известно утром 20 июля. Также был ранен и сам нападавший иностранец. Мужчину госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grimmorgul

Матвей Константинов
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