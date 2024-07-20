Двое правоохранителей пострадали при стрельбе в отделе полиции в Армении
Двое правоохранителей ранены при стрельбе в одном из отделений полиции Котайкской области Армении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян. Иностранец, открывший огонь, был доставлен в участок около 23:50 мск 19 июля.
Предварительно, мужчина стрелял из автомата, отнятого у сотрудника полиции. В итоге ранения получили несколько правоохранителей. Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД начало служебное расследование. По данным "Sputnik Армения", стрелявший — гражданин Ирака.
Напомним, о стрельбе в отделе полиции в Армении стало известно утром 20 июля. Также был ранен и сам нападавший иностранец. Мужчину госпитализировали.
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