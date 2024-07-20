Неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции в Армении

"В 01:10 в медучреждение был доставлен мужчина 45–50 лет с огнестрельным ранением. Как стало известно, он вошёл в отделение полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, в результате чего один из стражей порядка получил ранение", — отмечается в тексте.