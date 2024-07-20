Неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции в Армении
Неизвестный открыл огонь в отделении полиции Котайкской области Армении, есть пострадавшие. Предварительно, злоумышленником является иностранец. Об этом сообщает местный портал криминальной хроники.
"В 01:10 в медучреждение был доставлен мужчина 45–50 лет с огнестрельным ранением. Как стало известно, он вошёл в отделение полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, в результате чего один из стражей порядка получил ранение", — отмечается в тексте.
Нападавший тоже был госпитализирован с ранением. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Недавно житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся его задержать. Утверждается, что мужчина смог сбежать.
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