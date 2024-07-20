Неизвестный в Харькове открыл огонь по прохожим
В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Об этом стало известно из сообщений украинских СМИ.
Известно, что инцидент произошёл на проспекте Ландау. Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. На данный момент подробности неизвестны, официальные источники информацию не подтверждали.
Недавно житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников Территориального центра комплектования, пытавшихся его задержать. Он произвёл несколько выстрелов в воздух.
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