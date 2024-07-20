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20 июля, 06:43

Неизвестный в Харькове открыл огонь по прохожим

В Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Об этом стало известно из сообщений украинских СМИ.

Известно, что инцидент произошёл на проспекте Ландау. Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. На данный момент подробности неизвестны, официальные источники информацию не подтверждали.

В Северной Осетии парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот
В Северной Осетии парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот

Недавно житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников Территориального центра комплектования, пытавшихся его задержать. Он произвёл несколько выстрелов в воздух.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Николай Рюмин
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