В Северной Осетии парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот

В Северной Осетии 18-летний парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в селе Нижний Фиагдон Полонского района.

Сотрудники МВД приехали к дому 18-летнего Георгия, который подозревался в незаконном хранении оружия. Полицейские собирались задержать его для дачи показаний, однако тот предпочёл не сдаваться властям и открыл огонь по представителям ведомства из пистолета.

Полицейские, выхватив табельное, сделали несколько предупреждений и пару выстрелов в воздух, однако злоумышленник никак на них не реагировал, продолжая отстреливаться. В итоге сотрудники открыли огонь по дебоширу, ранив того в живот. Пуля прошла насквозь.

Подозреваемого увезли в больницу с ранением. Сейчас он лежит в больничной палате под наблюдением двух сотрудников МВД. На месте был найден его охолощённый пистолет G19C, а также боеприпасы к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.