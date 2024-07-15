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15 июля, 06:00

В Северной Осетии парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот

SHOT: В Северной Осетии 18-летний парень напал на полицейских с пистолетом

В Северной Осетии 18-летний парень открыл стрельбу по полицейским и получил пулю в живот. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в селе Нижний Фиагдон Полонского района.

Сотрудники МВД приехали к дому 18-летнего Георгия, который подозревался в незаконном хранении оружия. Полицейские собирались задержать его для дачи показаний, однако тот предпочёл не сдаваться властям и открыл огонь по представителям ведомства из пистолета.

Полицейские, выхватив табельное, сделали несколько предупреждений и пару выстрелов в воздух, однако злоумышленник никак на них не реагировал, продолжая отстреливаться. В итоге сотрудники открыли огонь по дебоширу, ранив того в живот. Пуля прошла насквозь.

Подозреваемого увезли в больницу с ранением. Сейчас он лежит в больничной палате под наблюдением двух сотрудников МВД. На месте был найден его охолощённый пистолет G19C, а также боеприпасы к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее в Махачкале двое неизвестных открыли огонь по сотруднику патрульно-постовой службы. Он заметил приближающийся автомобиль чёрного цвета, в котором сидели двое человек, одетых во всё чёрное. После этого они начали стрелять в полицейского, а затем скрылись с места преступления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageFlow

Владимир Озеров
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