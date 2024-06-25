В Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейскому, введён план "Перехват"
SHOT: Неизвестные открыли огонь по полицейскому в Махачкале, введён план "Перехват"
В Махачкале двое неизвестных людей открыли огонь по сотруднику ППС. По информации SHOT, в городе объявлен план "Перехват".
Неизвестные открыли огонь по полицейскому в Махачкале, введён план "Перехват". Видео © Telegram / SHOT
По информации канала, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную чёрную "приору", внутри которой были два человека, одетых во всё чёрное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Сейчас преступников ищут, информация о состоянии раненого полицейского не уточняется.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.
SHOT