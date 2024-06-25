В Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейскому, введён план "Перехват"

По информации канала, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную чёрную "приору", внутри которой были два человека, одетых во всё чёрное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Сейчас преступников ищут, информация о состоянии раненого полицейского не уточняется.