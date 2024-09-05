Устроившим стрельбу в школе в Джорджии оказался 14-летний ученик
ФБР: По подозрению в стрельбе в школе штата Джорджии задержан 14-летний ученик
Устроившим стрельбу в школе в городе Уиндере американского штата Джордия оказался 14-летний ученик. Об этом сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози.
По словам главы ФБР, подозреваемый уже задержан и находится под стражей. В ближайшее время подростку будут предъявлены обвинения в убийстве, и суд над ним пройдёт как над совершеннолетним.
Напомним, что стрельба в школе в Джорджии произошла 4 сентября. Погибли четыре человека, ранения получили около 30.
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