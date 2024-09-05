Устроившим стрельбу в школе в Джорджии оказался 14-летний ученик

Устроившим стрельбу в школе в городе Уиндере американского штата Джордия оказался 14-летний ученик. Об этом сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози.

По словам главы ФБР, подозреваемый уже задержан и находится под стражей. В ближайшее время подростку будут предъявлены обвинения в убийстве, и суд над ним пройдёт как над совершеннолетним.