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5 сентября, 02:26

Устроившим стрельбу в школе в Джорджии оказался 14-летний ученик

ФБР: По подозрению в стрельбе в школе штата Джорджии задержан 14-летний ученик

Устроившим стрельбу в школе в городе Уиндере американского штата Джордия оказался 14-летний ученик. Об этом сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози.

По словам главы ФБР, подозреваемый уже задержан и находится под стражей. В ближайшее время подростку будут предъявлены обвинения в убийстве, и суд над ним пройдёт как над совершеннолетним.

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Напомним, что стрельба в школе в Джорджии произошла 4 сентября. Погибли четыре человека, ранения получили около 30.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mademoiselle N

Кирилл Сосновских
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