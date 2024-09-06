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6 сентября, 09:52

Сильно пьян: Life.ru раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу у школы в Красноярске

Стрельбу у школы в Красноярске открыл 31-летний мужчина, он забаррикадировался

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле школы в Красноярске. Он забаррикадировался в своей квартире. По данным SHOT, суету навёл 31-летний местный житель Юрий Л.

Юрий Л., открывший стрельбу у школы в Красноярске. Фото © SHOT

Юрий Л., открывший стрельбу у школы в Красноярске. Фото © SHOT

Предварительно, мужчина стрелял из пневматического ружья. Сейчас он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь. Судя по голосу, он сильно пьян. Есть ли в квартире заложники, выясняется.

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Напомним, возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. По данным Life.ru, полиция уже оцепила район инцидента. По некоторой информации, само учебное заведение закрыто на ремонт.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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