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5 сентября, 09:04

«Бегите!»: У генконсульства Израиля в Мюнхене открыли стрельбу в день годовщины теракта 1972 года

Перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена прозвучали выстрелы

Полиция в Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / geogif

Полиция в Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / geogif

В центре Мюнхена перед генеральным консульством Израиля прозвучали выстрелы. Местная полиция проводит крупную спецоперацию, сообщает интернет-издание Focus-online.

Стрельба в Мюнхене у консульства Израиля. Видео © Х / RonenSteinke

Известно, что на место происшествия прибыл спецназ, снайперы и работает вертолёт. Как пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на очевидцев, после выстрелов прозвучали крики: «Бегите! Бегите!». Издание уточняет, что именно сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному человеку. Он получил ранение.

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Напомним, 5 сентября отмечается годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Тогда несколько боевиков из Палестины пробрались в олимпийскую деревню. Там они убили двоих человек и пленили девять членов израильской сборной. Подробнее о тех страшных событиях — в материале Life.ru.

Николай Рюмин
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