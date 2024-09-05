«Бегите!»: У генконсульства Израиля в Мюнхене открыли стрельбу в день годовщины теракта 1972 года

Известно, что на место происшествия прибыл спецназ, снайперы и работает вертолёт. Как пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на очевидцев, после выстрелов прозвучали крики: «Бегите! Бегите!». Издание уточняет, что именно сотрудники полиции открыли огонь по подозрительному человеку. Он получил ранение.

Напомним, 5 сентября отмечается годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Тогда несколько боевиков из Палестины пробрались в олимпийскую деревню. Там они убили двоих человек и пленили девять членов израильской сборной. Подробнее о тех страшных событиях — в материале Life.ru.