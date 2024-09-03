В Москве почтили память жертв теракта в Беслане в день 20-летия трагедии
30 лет назад случился страшный террористический акт в Беслане. В Москве почтили память погибших. Обложка © Life.ru
Ровно 20 лет прошло со дня теракта в Беслане. По этому случаю сегодня в столице почтили память жертв трагедии и провели панихиду по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье). Мероприятие посетил легендарный российский телеведущий Леонид Якубович.
Леонид Якубович объяснил, что для него значит мероприятие в память о жертвах теракта в Беслане. Видео © Life.ru
«Я человек. Как и для всех — большего горя нет. Я даже и не знаю, что больше объединяет людей, радость или горе. Я много раз был в Беслане. Знаете, что поразительно, перед чем можно склонить голову? Когда всё это произошло, собрались люди, сели вмести и решили: перед смертью и Богом равны все — кладбище везде одинаковое», — отметил Якубович.
Телеведущий Леонид Якубович на траурном мероприятии в Аланском подворье. Фото © Life.ru
В честь жертв была объявлена минута молчания, после которой в небо запустили 334 белых шара — именно столько невинных душ погибли в страшной трагедии. Как проходила церемония, снял корреспондент Life.ru.
Возложение цветов к мемориалу в честь жертв теракта. Фото © Life.ru
К мемориалу возлагают цветы курсанты военного учебного центра. Фото © Life.ru
Военные и ветераны с цветами у мемориала в честь жертв Беслана. Фото © Life.ru
Сотрудник МЧС кладёт цветы к мемориалу. Фото © Life.ru
Жители Москвы собрались, чтобы почтить память невинных жертв теракта в Беслане. Фото © Life.ru
Жители Москвы собрались, чтобы почтить память невинных жертв теракта в Беслане. Фото © Life.ru
На мероприятии присутствовали члены молодёжной общественной организации «Волонтёрская рота». Фото © Life.ru
В после минуты молчания в честь погибших в небо запустили 334 белых воздушных шарика. Фото © Life.ru
Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru
Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru
Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru
Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru
Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru рассказал о том, как в Северной Осетии к трагическому юбилею установили точную реплику итальянской статуи «Немой крик», которая появилась в Сан-Марино в 2006 году. Память жертв почтили и на Кипре, где у здания Российского центра науки и культуры появился мемориал, к которому местные жители несут свечи, иконы, цветы и игрушки. А в самом Беслане ещё 1 сентября началась трёхдневная вахта в честь погибших в школе.
Напомним, что первого сентября 2004 года школу №1 в Беслане захватили террористы. Это произошло во время торжественной линейки, в которой принимали участие свыше тысячи детей и взрослых. Всех их загнали в здание школы и держали внутри три дня в зверских условиях, почти без еды, воды и возможности ходить в туалет. Кроме того, нападавшие заминировали здание. Третьего сентября правоохранители начали штурм здания, при котором погибли несколько десятков бойцов российского спецназа. Теракт унёс жизни 334 человек, среди которых 186 — дети от года до 17 лет.