В Москве почтили память жертв теракта в Беслане в день 20-летия трагедии

Ровно 20 лет прошло со дня теракта в Беслане. По этому случаю сегодня в столице почтили память жертв трагедии и провели панихиду по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье). Мероприятие посетил легендарный российский телеведущий Леонид Якубович.

Леонид Якубович объяснил, что для него значит мероприятие в память о жертвах теракта в Беслане. Видео © Life.ru

«Я человек. Как и для всех — большего горя нет. Я даже и не знаю, что больше объединяет людей, радость или горе. Я много раз был в Беслане. Знаете, что поразительно, перед чем можно склонить голову? Когда всё это произошло, собрались люди, сели вмести и решили: перед смертью и Богом равны все — кладбище везде одинаковое», — отметил Якубович.

Телеведущий Леонид Якубович на траурном мероприятии в Аланском подворье. Фото © Life.ru

В честь жертв была объявлена минута молчания, после которой в небо запустили 334 белых шара — именно столько невинных душ погибли в страшной трагедии. Как проходила церемония, снял корреспондент Life.ru.

Возложение цветов к мемориалу в честь жертв теракта. Фото © Life.ru

К мемориалу возлагают цветы курсанты военного учебного центра. Фото © Life.ru

Военные и ветераны с цветами у мемориала в честь жертв Беслана. Фото © Life.ru

Сотрудник МЧС кладёт цветы к мемориалу. Фото © Life.ru

Жители Москвы собрались, чтобы почтить память невинных жертв теракта в Беслане. Фото © Life.ru

Жители Москвы собрались, чтобы почтить память невинных жертв теракта в Беслане. Фото © Life.ru

На мероприятии присутствовали члены молодёжной общественной организации «Волонтёрская рота». Фото © Life.ru

В после минуты молчания в честь погибших в небо запустили 334 белых воздушных шарика. Фото © Life.ru

Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru

Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru

Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru

Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru

Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Фото © Life.ru