Офицер «Альфы» рассказал, как боевики сорвали план спецназа в Беслане в 2004-м
Бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» могли изменить ход теракта в бесланской школе № 1 в 2004 году, но не смогли это сделать из-за одной неожиданности. По словам участника операции — полковника ФСБ Виталия Демидкина, силовики тогда хотели ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы.
«Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатомётчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — рассказал офицер в беседе с РИА «Новости».
План бойцов изменился где-то в районе 13:00. Им приказали возвращаться, но истинной причины никто не назвал. Позже выяснилось, что в школе прогремели взрывы. На месте штабной офицер приказал бойцам действовать по тем же секторам: освободить заложников и по возможности и необходимости уничтожать террористов. М
«Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», – вспоминает ветеран.
Во время операции «Альфа» и «Вымпел» обстреляли гранатами Ф-1. Боевики также открыли огонь из пулемётов и автоматов. Бойцы рассредоточились по классным кабинетам, стреляя в ответ. Перестрелка закончилась, когда было уничтожено последнее огневое гнездо.
Двумя неделями ранее школу в Беслане впервые посетил президент России Владимир Путин. Глава государства опустился на колени и помолился во время посещения «Города ангелов» — мемориального кладбищ, где похоронены 266 человек, которые погибли во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Позже он встретился с матерями погибших.
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