Офицер «Альфы» рассказал, как боевики сорвали план спецназа в Беслане в 2004-м

Бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» могли изменить ход теракта в бесланской школе № 1 в 2004 году, но не смогли это сделать из-за одной неожиданности. По словам участника операции — полковника ФСБ Виталия Демидкина, силовики тогда хотели ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы.

«Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатомётчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — рассказал офицер в беседе с РИА «Новости».

План бойцов изменился где-то в районе 13:00. Им приказали возвращаться, но истинной причины никто не назвал. Позже выяснилось, что в школе прогремели взрывы. На месте штабной офицер приказал бойцам действовать по тем же секторам: освободить заложников и по возможности и необходимости уничтожать террористов. М

«‎Мы подъехали к школе, спешились. В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», – вспоминает ветеран.