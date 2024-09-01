В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта 2004 года

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1. Её проводят в честь 20-летия со дня страшного теракта, который произошёл в городе с 1 по 3 сентября. С сегодняшнего дня в Беслане наступают дни памяти и тишины, рассказал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«2004 год, когда 1 сентября террористы во время праздничной линейки захватили в заложники учеников и учителей бесланской школы №1, стал для нас точкой невозврата, изменившей всю нашу жизнь, превратившей День знаний — в день боли и неутихающего горя», — отметил Меняйло

Он сообщил, что 20 лет подряд жители Беслана в три первых сентябрьских дня погружаются в траур по погибшим в теракте детям и взрослым, которые стали жертвами той страшной трагедии. В тот день 20 лет назад захватчики лишили жизни 334 жизни, из которых 168 — дети.

«Кажется, будто это случилось с нами только вчера — такая боль не имеет срока давности. Трагедия в первой школе — это боль не отдельных семей и отдельного города. Это наше общее горе», — написал глава республики.





Во время вахты памяти с жителями города также будет присутствовать икона Святых Вифлеемских младенцев. Её Владикавказской и Аланской Епархии подарил президент России Владимир Путин во время приезда в Северную Осетию. Икону разместят в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской, расположенном на территории бесланской школы.

«Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него», — написал Меняйло.