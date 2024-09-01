Иконы, свечи, игрушки: На Кипре почтили память жертв теракта в Беслане Мемориал в память о погибших в Беслане появился на Кипре 1 сентября, 16:16 Мемориал на Кипре в память о погибших в Беслане. Обложка © Предоставлено Life.ru

На Кипре появился мемориал у стен Российского центра науки и культуры, приуроченный к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане. В этот день в 2004 году мир стал свидетелем одного из самых трагичных событий в истории, когда в школе №1 террористы захватили заложников. Погибли 334 человека, включая детей. Life.ru публикует кадры с мемориала.

Мемориал на Кипре в память о погибших в Беслане. Фото © Предоставлено Life.ru

Мероприятие собрало киприотов и российских соотечественников. Сегодня они пришли почтить память погибших. Участники принесли цветы, иконы, свечи и игрушки, создавая атмосферу любви и скорби. Этот день стал символом единства, поддержки и памяти о тех, кто навсегда остался в сердцах их родных и близких.

Мемориал на Кипре в память о погибших в Беслане. Фото © Предоставлено Life.ru

1 сентября каждый смог выразить свою поддержку и вспомнить о трагедии, которая оставила неизгладимый след в истории. Участники мероприятия отметили важность совместного воспоминания и поддержки друг друга в этот скорбный день.

Напомним, в самом Беслане сегодня началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1. Её проводят в честь 20-летия со дня страшной трагедии, которая произошла в городе 20 лет назад. С сегодняшнего дня в Беслане наступают дни памяти и тишины.

Авторы Татьяна Миссуми