Копию монумента «Немой крик» установили в Беслане к 20-летию трагедии 1 сентября, 19:20 Открытие памятника в Беслане. Обложка © Telegram / Министерство культуры РСО - Алания

В Северной Осетии установили точную копию итальянского монумента «Немой крик», оригинал появился в 2006 году в Сан-Марино. Открытие памятника приурочено к 20-летию со дня страшной трагедии в Беслане, когда террористы ворвались в школу 1 сентября и захватили заложников. Тогда погибло 334 человека. Кадры с монументом публикует Министерство культуры региона.

Открытие памятника в Беслане. Видео © Telegram / Министерство культуры РСО - Алания

В церемонии принял участие автор скульптуры Ренцо Венди. Он признался, что был глубоко шокирован трагедией в Беслане, поэтому ему пришла идея сделать фигуру ребёнка, испуганного, заплаканного, находящегося в состоянии ужаса от происходящего. Прототипом стал Георгий Ильин, которому было 9 лет в момент террористической атаки.

«Памятник «Немой крик» является воплощением той безмолвной боли, которую мы все пережили. Он служит напоминанием о тех ужасах, которые произошли в Беслане в сентябре 2004 года, и о том, что мы не должны забывать о трагедии и о тех, кто пострадал», — сказал министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров.

Напомним, теракт в школе № 1 в Беслане произошёл 1–3 сентября 2004 года. Боевики взяли в заложники более 1,2 тысячи человек. В результате трагедии погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня на Кипре также почтили память жертв теракта. У стен Российского центра науки и культуры появился мемориал, куда киприоты принесли иконы, свечи, игрушки.

Авторы Татьяна Миссуми