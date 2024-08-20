Путин рассказал о заграничных дирижёрах теракта в Беслане, унёсшего 334 жизни

Боевиков, которые устроили теракт в Беслане в 2004 году, не только пытались оправдать за границей, но и оказывали необходимую помощь. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации "Матери Беслана".

"Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, 1 сентября 2004 года, в День знаний, бесланская школа № 1 подверглась нападению группы террористов. На торжественной линейке тогда присутствовало более тысячи детей и взрослых. Нападавшие загнали всех в здание школы и удерживали там почти три дня в ужасных условиях: без еды и воды, без возможности удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы было заминировано. 3 сентября состоялся штурм, в ходе которого были убиты несколько десятков бойцов спецподразделений. Всего в результате бесланского теракта погибло 334 человека, из которых 186 — дети в возрасте от одного до 17 лет. Сегодня, 20 августа, российский лидер Владимир Путин впервые приехал в захваченную террористами школу. Теперь там открыт мемориальный комплекс.