Олимпийский кошмар: Почему ФРГ допустила теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Это были 20 часов, которые потрясли мир: безоружные спортсмены, увешанные автоматами Калашникова террористы и 20 часов неизвестности, закончившиеся грандиозным провалом работы спецслужб ФРГ. 5 сентября, 08:16 Фото © Getty Images/Klaus Rose/picture alliance

Планы мести

Олимпиада 1972 года в Мюнхене должна была показать всему миру, что Германия забыла о нацистском прошлом и стала совсем иной страной — миролюбивой и дружелюбной. Перед стражами порядка стояла двойная задача: с одной стороны, сделать меры безопасности незаметными, с другой — предусмотреть и устранить все возможные угрозы. Перед началом Олимпиады полиция даже обратились к психологу Зиберу с просьбой просчитать опасности. Террористы осуществили угрозу № 21 из его списка.

Команда Израиля с самого начала ощущала себя нежеланными гостями в Германии. Спортсмены опасались нападения, но их поселили в домиках, которые находились на отшибе и ближе всего к забору. Глава делегации Шмуэль Лалкин был недоволен отсутствием охраны и расположением домиков, но на его претензии руководство Олимпийской деревни ответило, что к команде Израиля будет приставлена дополнительная охрана, однако этого сделано не было. Спортсмены в Олимпийской деревне продолжали ходить через пропускной пункт без пропусков, а если их останавливали, просто перелезали через забор.

Идея осуществить на Олимпиаде теракт к лидерам палестинской террористической организации "Чёрный сентябрь" пришла после того, как организаторы спортивного праздника отказали в участии команде палестинской молодёжи. Организатором и вдохновителем теракта стал террорист, один из лидеров организации — Абу Дауд. Подготовка к убийству началась заранее — двое из членов "Чёрного сентября" устроились работать сотрудниками Олимпийской деревни. Целью террористов стала команда Израиля. Позже они пытались уверить мир, что добивались освобождения своих соратников, находившихся в тюрьмах Израиля, но на деле всё обернулось убийствами, пытками и бойней.

Захват заложников

Фото © Getty Images/Russell Mcphedran/The Sydney Morning Herald/Fairfax Media

4 сентября вечером ничего не подозревающие спортсмены из Израиля отправились на прогулку по Мюнхену и вернулись домой уставшие. Восемь террористов появились у забора 5 сентября в 4:10. Все были одеты в спортивные костюмы, а автоматы Калашникова, пистолеты и гранаты были спрятаны в большие спортивные сумки. С помощью ничего не подозревающих канадских спортсменов преступники перелезли через забор и подошли к зданию по адресу Конноли-штрассе, 32, где жили израильские спортсмены. В доме было несколько квартир, ключи от которых террористы выкрали заранее.

Они рассчитывали войти бесшумно, но спортивный судья по борьбе Йосиф Гутфройнд проснулся от скрежета ключа в замке и вышел в прихожую. Он увидел за дверью людей в балаклавах и тут же с криком навалился на дверь, надеясь разбудить товарищей. Несмотря на то что судья был грузным мужчиной, удержать нападавших ему не удалось, однако он задержал террористов настолько, чтобы спасти товарища — судью по лёгкой атлетике Тувье Скокольски — тот успел убежать. Третий судья, Мойше Вайнберг, оказал сопротивление, но его ранили и заставили показать квартиры других членов команды Израиля.

Он провёл террористов в квартиру № 3 – там жили борцы и штангисты. Вайнберг надеялся, что они смогут оказать сопротивление, но обманулся — штангистов взяли сонными. Когда все вернулись к квартиру № 1, Вайнберг в отчаянии набросился на террористов и даже ранил одного из них ножом, но был застрелен. Его тело было выброшено на улицу, где его нашла охрана кампуса. В 5:00 полиция подняла тревогу. В 6:20 о захвате заложников объявило телевидение.

Преступление в прямом эфире

Портреты одиннадцати израильских спортсменов и тренеров, убитых на Олимпийских играх 1972 года. Фото © Getty Images

Тем временем события внутри квартиры № 1 разворачивались трагично. В руки террористов попали 10 заложников. Среди них, кроме Гутфройнда, который получил ранение щеки, были тренеры Кехат Шор, Амицур Шапиро, Андре Шпицер, судья Иаков Шпрингер, борцы Элиэзер Халфин и Марк Славин, штангисты Давид Бергер и Зеэв Фридман. Ещё один спортсмен — тяжелоатлет Йозеф Романо — оказал сопротивление, и его убили в назидание другим. Убивали медленно, долго пытали. Только через 20 лет спецслужбы ФРГ осмелились показать фотографии изуродованного тела вдове. Она долго смотрела на них, но так никогда и не показала детям — нелюди отрезали мужчине гениталии.

Остальных террористы связали. Гутфройнда как самого крупного обмотали скотчем с ног до головы, других связали попарно и повалили на сдвинутые кровати. Другим спортсменам, жившим в этом же здании, удалось ускользнуть. Стрелки, фехтовальщики, медики сумели спрятаться, а потом выбрались из здания; остальные члены команды, по счастью, были размещены в других местах.

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Захват заложников вызвал среди журналистов необыкновенный ажиотаж. Трансляцию вели больше двух тысяч телерепортёров и четыре тысячи газетчиков. Получилось преступление в прямом эфире. В 12:00 Абу Дауд потребовал освободить 234 террориста, находившихся в заключении в Израиле, и 18 радикалов из тюрем Европы. В противном случае террористы пригрозили убивать по одному заложнику в час.

Ситуация была шокирующей. Пока Аду Дауд вёл переговоры со спецслужбами ФРГ, соревнования как ни в чём не бывало продолжались, а спортсмены из соседних номеров с любопытством поглядывали на балконы захваченных израильтян. Всё, что делала полиция, тут же показывали в эфире, и преступники наблюдали за этим по телевизору. Они видели, как отряд переодетых полицейских заходит на территорию кампуса, как полицейские прячутся на крышах.

Рычагов давления на террористов у немцев не было: палестинцы отказались брать деньги или менять заложников на полицейских. Израиль вести переговоры с террористами отказался, но премьер-министр выступила в просьбой о помощи ко всем странам. Только к вечеру МОК объявил, что Олимпиада приостанавливается.

Бойня в Фюрстенфельдбруке

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Дальше было то, что назвали грандиозным провалом западногерманских спецслужб. В 18:00 террористы потребовали, чтобы им предоставили самолёт для вылета в Каир. Немцам удалось договориться, что террористы и заложники погрузятся на два вертолёта "Ирокез", которые доставят их на аэродром военной базы НАТО в Фюрстенфельдбруке. Там немцы хотели встретить палестинцев снайперами на крышах зданий, а команда самолёта должна была быть заменена на переодетых силовиков. План был прост: вошедших в самолёт террористов убьют полицейские, а снайперы расправятся с остальными. Но план превратился в двухчасовую бойню.

Ошибок было много. Во-первых, группа в самолёте вдруг поняла, что во время перестрелки могут взорваться баки с горючим, и, никого не предупредив, ретировалась из него. Во-вторых, снайперы, размещённые на крышах, никогда не проходили необходимой подготовки, и первый же выстрел был совершён мимо. В-третьих, у них не было раций для связи с командованием. В-четвёртых, снайперов было мало — всего пять человек, хотя, согласно принятой практике, в таких случаях снайперов должно быть хотя бы двое на каждую известную цель. Никто не ожидал, что террористов будет так много — в окне здания полицейские видели только двух или трёх преступников. Снайперы вообще были плохо подготовлены: у них не было защитного обмундирования, оптических прицелов, а штурмовые винтовки "Хеклер унд Кох" мало подходили для снайперской стрельбы.

Полиция занимает позицию на террасе прямо над квартирами, где от 9 до 26 членов израильской олимпийской сборной находятся в заложниках. Фото © Getty Images

Ситуация развивалась так: когда "Ирокезы" приземлились, двое террористов пошли осматривать самолёт. Обнаружив, что лётчиков на борту нет, они поняли, что их обманули, и побежали обратно. В это время снайпер на крыше самовольно открыл огонь, но попасть не смог и лишь ранил одного из преступников в бедро.

На часах было 23:00, когда силовики приказали наконец снайперам стрелять. В ходе боя немецкие пилоты вертолётов сумели разбежаться. Заложники убежать не могли — они были связаны. Они грызли верёвки зубами, но времени было мало.

В пятых, когда силовикам понадобились бронетранспортёры, их не оказалось на месте. Бронемашины вызвали, когда бой уже шёл. На улицах Мюнхена были пробки, и машины прибыли на аэродром только через час. Увидев их, преступники закинули в один из вертолётов гранату, а заложников во втором вертолёте расстреляли из автомата. Только трёх террористов немцы взяли живыми, остальные были убиты.

О столь плачевных результатах операции долго не сообщали. Первоначально по телевидению даже сказали, что заложники освобождены, но в конце концов немцам пришлось признать, что они провалили операцию. Выяснилось, что некоторые из снайперов и пилотов вертолётов были ранены своими же. ФРГ так и не выдало задержанных террористов Израилю, и позже они вышли на свободу в результате сделки с другими террористами.

— А что Олимпиада? — спросите вы.

А ничего. Олимпиада продолжалась, как ни в чём не бывало. Когда на трибунах кто-то развернул плакат со словами "Вы уже забыли убитых?", полицейские тут же заставили его свернуть, а нарушителей общественного спокойствия вывели со стадиона, где шёл футбольный матч. На церемонии памяти в честь погибших арабские страны наотрез отказались спускать флаги в знак траура.

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Некоторые команды уехали домой. Как выразился американский марафонец Кенни Мур: "Если вы участвуете в вечеринке и кого-то убивают этой на вечеринке, то вы, скорее всего, уйдёте. Я собираюсь домой". Олимпиаду покинули команды Египта, Филиппин, Израиля и Алжира. Уехали и некоторые спортсмены-евреи. Они опасались за свою жизнь.

А президент МОК Эйвери Брендедж уже к полудню наступившего дня заявил: "Мы должны прилагать все усилия, чтобы игры оставались чистыми, безупречными и честными". В общем, каждому своё, как обычно.

Авторы Майя Новик