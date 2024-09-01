Спасатели возобновили работы на месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
На Камчатке возобновили поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8, сообщили в МЧС России.
«Специалисты работают в районе горного массива Вачкажец», — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.
Напомним, что связь с вертолётом Ми-8, в котором летели 22 человека, пропала 31 августа. Возбуждено уголовное дело. Упавший вертолёт нашли возле вулкана Вачкажец. Предварительно, транспорт потерпел крушение после того, как врезался в скалу. 1 сентября на месте трагедии нашли тела 17 человек, летевших на борту.
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