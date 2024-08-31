На Камчатке пропал Ми-8 с тремя членами экипажа
Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © Telegram / ВИТЯЗЬ-АЭРО
На Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На борту находилось три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа», — сказал собеседник агентства.
На поиски вертолёта вылетел другой борт данной авиакомпании. Известно, что пропавший вертолёт следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние составляло 25 километров. Также сейчас проверяется информация о 19 туристах на борту.
Ранее сообщалось, что на дне озера Гурон в американском Мичигане обнаружен пропавший 17 лет назад самолёт с останками пассажира внутри. Они принадлежат 56-летнему Бруку Стауфферу — младшему. Самолётом управляла невеста мужчины Карен Доддс. В 2007 году пара вылетела с острова Макино в небольшой город в штате Мичиган, однако они потерпели крушение в районе озера Гурон. Тело женщины было найдено спустя два месяца после крушения, а вот поиски тела мужчины успехов не принесли.