Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 07:08

На Камчатке пропал Ми-8 с тремя членами экипажа

Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © Telegram / ВИТЯЗЬ-АЭРО

Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © Telegram / ВИТЯЗЬ-АЭРО

На Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На борту находилось три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

На поиски вертолёта вылетел другой борт данной авиакомпании. Известно, что пропавший вертолёт следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние составляло 25 километров. Также сейчас проверяется информация о 19 туристах на борту.

Стала известна вероятная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье
Стала известна вероятная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Ранее сообщалось, что на дне озера Гурон в американском Мичигане обнаружен пропавший 17 лет назад самолёт с останками пассажира внутри. Они принадлежат 56-летнему Бруку Стауфферу — младшему. Самолётом управляла невеста мужчины Карен Доддс. В 2007 году пара вылетела с острова Макино в небольшой город в штате Мичиган, однако они потерпели крушение в районе озера Гурон. Тело женщины было найдено спустя два месяца после крушения, а вот поиски тела мужчины успехов не принесли.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров