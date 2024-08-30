В США найден пропавший 17 лет назад самолёт с останками пассажира внутри

На дне озера Гурон в американском Мичигане обнаружен пропавший 17 лет назад самолёт с останками пассажира внутри. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства, останки принадлежат пассажиру воздушного судна, 56-летнему Бруку Стауфферу — младшему. Самолётом управляла невеста мужчины Карен Доддс. В 2007 году пара вылетела с острова Макино в небольшой город в штате Мичиган, однако они потерпели крушение в районе озера Гурон.

Тело женщины было найдено спустя два месяца после крушения, но поиски тела мужчины успехов не принесли. В результате, обломки самолёта и останки пассажира удалось отыскать лишь спустя 17 лет.