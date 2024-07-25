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25 июля, 00:10

У побережья США обнаружили акул с ударной дозой кокаина в организме

INaturalist: У побережья США обнаружили акул с ударной дозой кокаина в организме

Голова бразильской длиннорылой акулы, в организме которой обнаружили кокаин. Обложка © INaturalist / Levi Sá

Голова бразильской длиннорылой акулы, в организме которой обнаружили кокаин. Обложка © INaturalist / Levi Sá

Исследователи нашли следы кокаина и бензоилэкгонина в мышечных тканях и печени длиннорылых акул, которые обитают у берегов Бразилии в районе Рио-де-Жанейро. Об этом пишет американский научный журнал Science of the Total Environment.

В рамках исследования биологам удалось изучить 13 акул — три самца и десять самок (пять из них были беременными). Их выловили у побережья штата Рио-де-Жанейро. Измерив длину, вес и прочие показатели, специалисты вскрыли тела рыб для анализа мышечной ткани и печени. В организме некоторых содержалась ударная доза наркотиков: в сто раз выше, чем ранее находили у морских обитателей.

Исследователи выдвигают несколько объяснений тому, как запрещённые вещества появляются в воде. Самое популярное гласит, что наркотики попадают туда со сточными водами из рек, соединяющихся с прибрежными районами. Кроме того, наркоторговцы иногда теряют в море или умышленно сбрасывают в воду целые партии веществ, пытаясь скрыться от полиции.

Данная находка вызвала бурю негодования среди экологов и учёных, так как высокая концентрация наркотиков в воде может быть губительна также для моллюсков, ракообразных и рыб. Впоследствии это может нанести вред и человеку, употребившему отравленные морепродукты в пищу.

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Ранее Life.ru рассказал, как в пачках корма для кошек был обнаружен опасный яд. Лакомство для пушистиков содержало ударную дозу свинца.

Мария Любицкая
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