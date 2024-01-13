В ростовском зоопарке умерла старейший в Европе жираф Лизонька

Самка редчайшего в мире жирафа Ротшильда по кличке Лизонька скончалась в зоопарке Ростова-на-Дону. Трагичной новостью поделилась пресс-служба зоосада. В декабре животному исполнилось 29 лет, несмотря на то что представители этого вида редко доживают до 25.

"Елизара была чемпионкой по возрасту среди жирафов, содержащихся в зоопарках Европы, и всеобщей любимицей. Около её вольера было всегда шумно, дети и взрослые всегда звали её по имени", — гласит сообщение.

Старейший в Европе 29-летний жираф умер в ростовском зоопарке. Видео © T.me / Ростовский-на-Дону зоопарк

В зоопарке напомнили, что жирафы Ротшильда являются стремительно вымирающим подвидом, из-за чего занесены в Международную Красную книгу. Всего в заповедниках Кении и Уганды осталось менее 700 этих особей. Животные являются самыми высокими среди сородичей и имеют неповторимый пятнистый рисунок.