Врач предупредила об опасности ожогов медуз, заполонивших море у Крыма

Заполонившие море у берегов Крыма медузы могут быть опасны для человека, предупредила терапевт Ольга Минина. Дело в том, что это корнероты, являющиеся ядовитыми существами.

Токсины при ожоге расходятся по нервной системе крайне быстро, поэтому в этом случае нужно срочно выйти на берег, предупредила медик.

"Необходимо выпить большое количество сорбентов и воды, чтобы разжижать токсины, — так они быстрее выйдут. Солёная вода — хороший септик, поэтому можно положить на место ожога влажное полотенце или другую ткань, смоченную морской водой", — приводит слова Мининой 360.ru.

Место ожога не стоит тереть и трогать, обрабатывать йодом, зелёнкой или другими спиртосодержащими средствами, противопоказаны и давящие повязки. При непроходящей боли стоит принять обезболивающий или антигистаминный препарат, а к поражённому участку приложить пакет со льдом, обернув в ткань или тонкое полотенце.

Медузы погибнут, как только выполнят свою миссию, обратила внимание ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Елена Темерева.