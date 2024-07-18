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18 июля, 00:45

Врач предупредила об опасности ожогов медуз, заполонивших море у Крыма

Терапевт Минина: При ожоге медузы помогут морская вода и обильное питьё

Заполонившие море у берегов Крыма медузы могут быть опасны для человека, предупредила терапевт Ольга Минина. Дело в том, что это корнероты, являющиеся ядовитыми существами.

Полчища медуз заполонили море у берегов Крыма
Полчища медуз заполонили море у берегов Крыма

Токсины при ожоге расходятся по нервной системе крайне быстро, поэтому в этом случае нужно срочно выйти на берег, предупредила медик.

"Необходимо выпить большое количество сорбентов и воды, чтобы разжижать токсины, — так они быстрее выйдут. Солёная вода — хороший септик, поэтому можно положить на место ожога влажное полотенце или другую ткань, смоченную морской водой", — приводит слова Мининой 360.ru.

Место ожога не стоит тереть и трогать, обрабатывать йодом, зелёнкой или другими спиртосодержащими средствами, противопоказаны и давящие повязки. При непроходящей боли стоит принять обезболивающий или антигистаминный препарат, а к поражённому участку приложить пакет со льдом, обернув в ткань или тонкое полотенце.

Медузы погибнут, как только выполнят свою миссию, обратила внимание ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Елена Темерева.

Приморский океанариум впервые получил потомство медуз-гигантов
Приморский океанариум впервые получил потомство медуз-гигантов

За схожим явлением в конце мая наблюдали жители Анапы. Из-за нашествия медуз вода по консистенции стала напоминать голубоватый кисель. Эксперты объяснили это окончанием долгого сезона дождей, после которого у берегов собралась холодная вода, и медузы приплыли, чтобы понежиться в прохладном море.

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Артур Лапсаков
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