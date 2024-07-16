Полчища медуз заполонили море у берегов Крыма

На опубликованных кадрах местами сначала не очень понятно, что не так и почему автор ролика снимает морскую гладь. Однако если присмотреться, то объекты, которые сперва кажутся камнями на дне, на самом деле оказываются медузами. С чем связан наплыв этих беспозвоночных, пока не уточняется.