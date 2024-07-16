Полчища медуз заполонили море у берегов Крыма
Побережье острова Тарханкут в Крыму заполонила армия медуз. Видео удивительного явления сняли жители региона и отдыхающие, их публикуют местные телеграм-каналы.
Полчища медуз заполонили прибрежные воды Крыма. Видео © Telegram / КРЫМ
На опубликованных кадрах местами сначала не очень понятно, что не так и почему автор ролика снимает морскую гладь. Однако если присмотреться, то объекты, которые сперва кажутся камнями на дне, на самом деле оказываются медузами. С чем связан наплыв этих беспозвоночных, пока не уточняется.
В конце мая похожее явление наблюдалось на пляжах Анапы. Вода по консистенции стала напоминать голубоватый кисель. Такой наплыв эксперты объяснили окончанием долгого сезона дождей, после которого у берегов собралась холодная вода, и медузы приплыли, чтобы понежиться в прохладном море.
Telegram / КРЫМ