Медузы заполонили море у берегов Анапы

Видео и фотографии жители и туристы опубликовали в местных пабликах. Экологи объясняют это тем, что медузы любят холодную воду, поэтому после дождей приплыли освежиться. Туристам рекомендуют пока воздержаться от купания.

Ранее туристам объяснили, от каких медуз спасаться в отпуске на море. Этот вопрос требует серьёзного внимания, иначе есть риск не отдохнуть, а нажить себе проблем. Кроме того, Life.ru рассказывал о лайфхаках, которые помогут выгодно отдохнуть всей семьёй. Например, чтобы хорошо сэкономить, стоит внимательно проверять программы лояльности разных банков.