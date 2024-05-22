Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 10:48

Медузы заполонили море у берегов Анапы

В Анапе нашествие медуз. Туристы, катающиеся на досках для сёрфинга, запечатлели море, которое стало похоже на голубой "кисель" из-за большого количества морских обитателей, сообщает SHOT.

У берегов Анапы образовался "голубой кисель" из-за нашествия медуз. Видео © VK / Краснодарский край

Видео и фотографии жители и туристы опубликовали в местных пабликах. Экологи объясняют это тем, что медузы любят холодную воду, поэтому после дождей приплыли освежиться. Туристам рекомендуют пока воздержаться от купания.

"Не трогайте руками": Токсиколог объяснил, что делать, если ребёнка ужалила медуза
"Не трогайте руками": Токсиколог объяснил, что делать, если ребёнка ужалила медуза

Ранее туристам объяснили, от каких медуз спасаться в отпуске на море. Этот вопрос требует серьёзного внимания, иначе есть риск не отдохнуть, а нажить себе проблем. Кроме того, Life.ru рассказывал о лайфхаках, которые помогут выгодно отдохнуть всей семьёй. Например, чтобы хорошо сэкономить, стоит внимательно проверять программы лояльности разных банков.

В Петербурге построили детсад для акулят и многоквартирный дом для мурен
В Петербурге построили детсад для акулят и многоквартирный дом для мурен
Обложка ©

VK / Краснодарский край

Евгения Мосс
  • Новости
  • черноеморе
  • Интересное
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров