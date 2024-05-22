Медузы заполонили море у берегов Анапы
В Анапе нашествие медуз. Туристы, катающиеся на досках для сёрфинга, запечатлели море, которое стало похоже на голубой "кисель" из-за большого количества морских обитателей, сообщает SHOT.
У берегов Анапы образовался "голубой кисель" из-за нашествия медуз. Видео © VK / Краснодарский край
Видео и фотографии жители и туристы опубликовали в местных пабликах. Экологи объясняют это тем, что медузы любят холодную воду, поэтому после дождей приплыли освежиться. Туристам рекомендуют пока воздержаться от купания.
Ранее туристам объяснили, от каких медуз спасаться в отпуске на море. Этот вопрос требует серьёзного внимания, иначе есть риск не отдохнуть, а нажить себе проблем. Кроме того, Life.ru рассказывал о лайфхаках, которые помогут выгодно отдохнуть всей семьёй. Например, чтобы хорошо сэкономить, стоит внимательно проверять программы лояльности разных банков.
VK / Краснодарский край