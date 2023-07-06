"Не трогайте руками": Токсиколог объяснил, что делать, если ребёнка ужалила медуза

Во время купания в море детей могут поджидать медузы, которым вовсе нет разницы, кого жалить. Что делать в таком случае, ребёнок, как и многие взрослые, может не знать. В этом вопросе помог разобраться врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов. Прежде всего он отметил: ожог нельзя трогать руками и чесать — это место надо промыть большим количеством воды.

"Если есть возможность, можно приложить лёд. Надо обязательно обратиться к врачу. До получения медицинской помощи важно следить за тем, не появилось ли у ребёнка аллергических реакций, нарушения ритма сердца и дыхания", — добавил Кутушов в беседе с "Газетой.ru".

Об укусе медузы говорят сыпь на руках или ногах с обеих сторон, жжение, боль, а также зуд в море или после выхода из воды. Тошнота, рвота, онемение, мышечные спазмы и понос свидетельствуют о серьёзной интоксикации. Чтобы уберечься от медуз, лучше не купаться сразу после шторма, заключил Кутушов.