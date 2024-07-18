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18 июля, 11:26

В пачках популярного корма для кошек с маркетплейса нашли опасный яд

SHOT ПРОВЕРКА: Свинец обнаружен в упаковках корма для животных бренда Chammy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hassel Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hassel Stock

Опасный яд обнаружили в упаковках с кормом для домашних животных от бренда Chammy. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, токсичное вещество — свинец — нашли в структуре упаковки кормов для кошек "Chammy с рыбой", "Chammy с курицей" и "Сhammy c говядиной".

Стоимость корма Сhammy для кошек — около 500 рублей за десять килограмм. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Стоимость корма Сhammy для кошек — около 500 рублей за десять килограмм. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Продукция бренда, о котором идёт речь, широко представлена на маркетплейсах и занимает экономичный ценовой сегмент. Средняя стоимость корма для кошек — 1500 рублей за десять килограмм. Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки "Закон и здоровье" провёл независимую экспертизу продукции после получения обращений от владельцев животных, которые отравились кормом Chammy. Обнаруженный в упаковке свинец мог запросто попасть в корма из-за некачественного материала.

Ранее Life.ru писал о шпице, отравившемся продукцией Moonsy. Дистрибьютором этого бренда выступает та же компания "Форсаж", что производит корм Chammy, в упаковке которого в этот раз нашли опасный яд.

Алексей Берковиц
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