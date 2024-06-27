Собачьи "крутоны" с маркетплейса чуть не убили немецкого шпица Дюшу
"SHOT Проверка": Шпиц чуть не умер от отравления кормом Moonsy с маркетплейса
Немецкий шпиц по кличке Дюша чуть не умер от отравления собачьим кормом марки Moonsy, который его хозяин заказал на маркетплейсе. Об этом "SHOT Проверке" рассказал сам владелец чудом выжившего четвероногого друга.
Дюша. Фото © SHOT Проверка
Хозяин Дюши рассказал об отравлении питомца. Видео © SHOT Проверка
По словам Родиона, обычно Дюша ел заграничные корма, однако ему решили найти аналог на маркетплейсе. Долго искать не пришлось: там обнаружился корм "Крутоны: мясное ассорти" за 688 рублей. Под карточкой товара отзывов не было, и, как выяснилось позже, у продавца отсутствовал соответствующий ОКВЭД.
Владелец шпица вводить новый продукт решил постепенно. Когда пора было уходить на работу, он оставил Дюшу на кухне с миской, а вернувшись, обнаружил загаженные полы и обессиленную собаку, которая мучилась от судорог, рвоты и диареи. В итоге ветеринар в клинике констатировал "острое пищевое отравление".
Корм, которым отравился Дюша, и заключение от ветеринаров. Фото © SHOT Проверка
Сейчас с псом всё хорошо, но его хозяин совместно с фондом "Закон и здоровье" готовит обращение в "Роскачество" с просьбой проверить продукты для животных на пригодность и безопасность, чтобы не допустить повторения такой истории.
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