"Потакать нельзя": Эксперт назвал главную опасность диетических кормов для кошек и собак Эксперт Гламаздин: Диетические корма для животных менее сытные 23 апреля, 11:51 Диетические корма для животных менее сытные. Обложка © Freepik.com

При возникновении проблем со здоровьем ответственные владельцы обязательно записывают своего питомца на приём к ветеринару, и часто врач, в зависимости от диагноза, назначает четвероногому пациенту диету. Какие диетические корма бывают и в чём их опасность, Life.ru рассказал директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

Например, при болезни печени рекомендована белковая диета, которая способствует насыщению организма недостающими микроэлементами. При болезнях почек назначается бессолевая диета, ограничивающая хлориды, уровень белка и фосфора. Такой рацион включает рыбий жир, витамины и натуральные кусочки мяса или рыбы. Ещё сложнее, если у питомца появляются камни в почках. Тогда корм подбирается под те или иные отложения. Игорь Гламаздин Директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ

Также существуют диеты для животных-аллергиков, которые плохо переносят белок. Технологи и на этот случай разработали специальный корм: молекулу белка в такой линейке кормов дробят на мелкие кусочки. Когда эти частицы преобразуются в гранулы, то не раздражают иммунную систему, и аллергических реакций практически не возникает. По количеству белка такой корм ничем не уступает обычному, но благодаря структуре молекулы необходимый для организма элемент легче усваивается.

Современные лечебные корма прекрасно сбалансированы и действительно помогают питомцу восстановить или, по крайней мере, не ухудшить здоровье. Но само понятие "диетический" подразумевает, что такие корма менее сытные по сравнению с обычными, предупреждает Гламаздин. Будьте готовы, что кошка или собака начнут просить у вас добавки или выпрашивать еду со стола. Потакание такому поведению крайне опасно: нужно обязательно выдержать диету и соблюсти все указания врача. Если нарушить режим, болезнь у питомца будет продолжать развиваться.

Кстати, о неумеренности: накануне всех любителей животных переполошила новость о корги, который съел смертельную для собак дозу шоколада. Маленький шкодник слопал 20 "киндеров" в обёртках. Но ему повезло — его спасли московские ветеринары.

Авторы Андрей Горяничев