Российских собак от металла в корме Pedigree спасли санкции
В собачьем корме Pedigree нашли куски металла
В собачьем корме Pedigree обнаружили опасные кусочки металла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Кусочки металла обнаружили покупатели в корме для собак марки Pedigree. На данный момент производитель отозвал целую партию товара. Российские магазины сейчас проверяют склады на наличие опасного собачьего лакомства, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, негодными оказались упаковки корма весом по 20 килограммов со вкусом стейка на гриле и овощей. Жители США из Арканзаса, Луизианы, Оклахомы и Техаса сообщают в соцсетях, что после него их собаки чувствуют себя хуже и отказываются есть. Но в этой истории есть и плюсы: в связи с санкциями в Россию такой корм вряд ли мог попасть, однако в зоомагазинах устраивают ревизии и проверяют товар.
В компании Mars прокомментировали, что все корма этой марки, представленные в России, производятся на предприятиях, локализованных внутри страны. Перед отправкой в продажу вся продукция проходит целый ряд проверок качества, в том числе с использованием металлодетекторов.
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