Российских собак от металла в корме Pedigree спасли санкции

По данным телеграм-канала, негодными оказались упаковки корма весом по 20 килограммов со вкусом стейка на гриле и овощей. Жители США из Арканзаса, Луизианы, Оклахомы и Техаса сообщают в соцсетях, что после него их собаки чувствуют себя хуже и отказываются есть. Но в этой истории есть и плюсы: в связи с санкциями в Россию такой корм вряд ли мог попасть, однако в зоомагазинах устраивают ревизии и проверяют товар.