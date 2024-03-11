На популярные корма для кошек и собак снизят цены после вмешательства ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала компании "Марс" и "Нестле" занимающими коллективное доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак по итогам проверки из-за жалоб граждан на высокую стоимость их продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что производители пообещали снизить цены.

"Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний "Марс" и ООО "Нестле Россия". В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объёма реализации кормов для кошек и собак. Это даёт основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке", — поделились выводами в ФАС.

После обращения службы компании "Марс" и "Нестле Россия" согласились взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнёрам промоскидки до 30% на определённый ассортимент кормов для кошек и собак. А компания "Нестле" решила снизить стоимость популярного в стране корма бренда "Дарлинг". ФАС намерена и дальше отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен принять меры антимонопольного реагирования.