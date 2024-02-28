Корм или натурпродукт: Учёный поставил точку в споре, чем кормить собак и кошек Доктор ветеринарных наук Руденко: Основой рациона кошек должно быть мясо 28 февраля, 11:47 Рацион щенков должен быть тщательно сбалансирован по кальцию и фосфору. Обложка © Unsplash

Споры о том, чем лучше кормить домашних животных — готовым кормом или натуральной едой, не утихают многие годы. Каждая из сторон приводит свои аргументы. Безусловно, выбор за хозяевами, однако доктор ветеринарных наук Андрей Руденко в беседе с Life.ru предостерёг от распространённых ошибок.

Он напомнил, что в рационе молодых животных очень важно соотношение фосфора и кальция. Если щенков или котят кормить "натуралкой", то нередко возникает вторичный гиперпаратиреоз. Это проблема паращитовидных желёз из-за высокого содержания в кормах фосфора и низкого содержания кальция. Как следствие — кости становятся хрупкими, мягкими, нередко случаются переломы. Поэтому рацион молодняка должен быть тщательно сбалансирован по кальцию и фосфору.

Что касается натурального корма для кошек, то важно помнить, что это облигатные (строго плотоядные) хищники, то есть основой их рациона должно быть мясо. Андрей Руденко Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ

При этом организм домашней кошки не синтезирует таурин. Эта аминокислота поддерживает нормальную работу почек и печени, сердца; держит уровень сахара в крови на оптимальном уровне; нормализует работу пищеварения. При нехватке таурина в организме кошки начинается постепенная деструкция сетчатки, что может стать причиной полной слепоты. Поэтому при кормлении натуральным кормом обязательно нужно включать таурин в виде добавок в больших концентрациях. Промышленные корма, даже самые бюджетные, включают в себя достаточное количество таурина.

"Таким образом, если владельцы собак и кошек хотят придерживаться натурального рациона для своих питомцев, то здесь не обойтись без помощи ветеринарного диетолога. Но даже тщательно подготовленные рекомендации соблюдать непросто и, кроме того, довольно дорого. Нужно быть готовым к тому, что каждый день вам придётся готовить этот корм, тщательно вымеряя вес и состав. Поэтому оптимальный вариант — использование полнорационных промышленных кормов, которые будут сбалансированы по основным питательным веществам", — заключил доктор ветеринарных наук.

Но даже в этом случае может потребоваться корректировка, например, если корм не подойдёт из-за аллергии на компоненты.

Кстати, многие привычные для человека продукты могут стать ядом для собак. Например, шоколад и прочие его производные имеют в составе теобромин, который накапливается в организме и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце питомца.