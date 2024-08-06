На месте захоронения узников "Дулаг-101" в Ленобласти нашли останки более 40 человек
СК ведёт работу на месте захоронения узников "Дулаг-101" в Ленобласти
Сотрудники Следственного комитета работают на месте массового захоронения узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев "Дулаг-101" в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.
"В рамках уголовного дела, возбуждённого в главном следственном управлении СК России по ст. 357 УК РФ по факту геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, следственно-оперативной группой СУ СК России по Ленинградской области осуществлён выезд в деревню Котлы Кингисеппского района Ленинградской области по факту обнаружения поисковым отрядом костных останков. Обнаружены останки более 40 лиц, также обнаружено 3 посмертных медальона военнослужащих", — приводится в сообщении.
Помимо личных вещей, принадлежавших погибшим, на месте найден противотанковый ров с фрагментами костных останков. Также следователи зафиксировали два захоронения узников концентрационного лагеря "Дулаг-101". На данный момент проводится судебная медико-криминалистическая экспертиза, которая поможет установить пол, возраст и причину смерти.
Ранее Life.ru рассказал о том, что поисковой отряд в Ленинградской области смог обнаружить массовое захоронение узников концлагеря на территории Кингисеппского района. Согласно имеющимся документам, на данной территории в период ВОВ действовал концентрационный лагерь, где советский пленных солдат принуждали к работам в невыносимых условиях.
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