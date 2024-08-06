Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 08:11

На месте захоронения узников "Дулаг-101" в Ленобласти нашли останки более 40 человек

СК ведёт работу на месте захоронения узников "Дулаг-101" в Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета работают на месте массового захоронения узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев "Дулаг-101" в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

"В рамках уголовного дела, возбуждённого в главном следственном управлении СК России по ст. 357 УК РФ по факту геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, следственно-оперативной группой СУ СК России по Ленинградской области осуществлён выезд в деревню Котлы Кингисеппского района Ленинградской области по факту обнаружения поисковым отрядом костных останков. Обнаружены останки более 40 лиц, также обнаружено 3 посмертных медальона военнослужащих", — приводится в сообщении.

Помимо личных вещей, принадлежавших погибшим, на месте найден противотанковый ров с фрагментами костных останков. Также следователи зафиксировали два захоронения узников концентрационного лагеря "Дулаг-101". На данный момент проводится судебная медико-криминалистическая экспертиза, которая поможет установить пол, возраст и причину смерти.

Россиянам открыли правду о НАТО после признания геноцидом зверств финнов в концлагерях Карелии
Россиянам открыли правду о НАТО после признания геноцидом зверств финнов в концлагерях Карелии

Ранее Life.ru рассказал о том, что поисковой отряд в Ленинградской области смог обнаружить массовое захоронение узников концлагеря на территории Кингисеппского района. Согласно имеющимся документам, на данной территории в период ВОВ действовал концентрационный лагерь, где советский пленных солдат принуждали к работам в невыносимых условиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gl0ck

Мария Любицкая
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • СК РФ
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров