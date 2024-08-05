В Ленобласти обнаружили массовое захоронение узников концлагеря "Дулаг-101"

Поисковым отрядам Ленинградской области удалось обнаружить массовое захоронение узников концлагеря на территории Кингисеппского района. Об этом сообщил представитель общественной организации "Помним всех поимённо" Мирослав Селевонюк.

"По предварительным оценкам, речь идёт об останках узников концентрационного лагеря военнопленных красноармейцев "Дулаг-101", организованного фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Останки обнаружены на окраине деревни Котлы, где, по имеющимся данным, в период с 1941 по 1943 год содержалось несколько тысяч военнопленных", — рассказал Селевонюк в разговоре с РИА "Новости".

Согласно имеющимся документам, узников заставляли работать по 18 часов в сутки. При этом рацион их был крайне скуден — всего лишь 200 граммов супа и 125 граммов хлеба. Многие умирали в нечеловеческих условиях, а тех, кто ослабевал настолько, что не мог выполнять работу, фашисты расстреливали. Только в 1942-м из 400 числившихся в лагере выжить удалось лишь 20. В обнаруженном захоронении, как предполагает Селевонюк, находится несколько тысяч погибших военных красноармейцев.

Поисковая группа сможет провести опознание останков по оставшимся личным вещам.

"При вскрытии рва мы уже обнаружили пять медальонов Советской армии. Да, это наши бойцы — их личные вещи, ложки, подписные кружки, монеты. Мы уже знаем три точные фамилии — один боец с Алтая, другой из Ростовской области, а третий записан в Ленинградской области", — пояснил исследователь, его слова передаёт ТАСС.