Россиянам открыли правду о НАТО после признания геноцидом зверств финнов в концлагерях Карелии

Преступления нацистского режима в годы Второй мировой войны — отдельная глава в мировой истории. Тогда эксперименты над людьми, беспрецедентные издевательства над психическим и физиологическим здоровьем людей оправдывались политическими и научными причинами. Об этом Life.ru заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Александр Лунёв, комментируя признание геноцидом преступлений финских оккупантов и немецко-фашистских захватчиков в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня в разных регионах России находят всё новые доказательства, подтверждающие геноцид советского народа, возбуждаются уголовные дела и проходят судебные слушания, в рамках которых списки жертв пополняются новыми именами. Учебники истории и архивы регионов дополняются записками, очерками и фотографиями мест нацистских преступлений", — сказал эксперт.

Страницы любой войны не обходятся без строк о предателях и их пособниках. В годы войны помимо соратников Бандеры против СССР воевали финские солдаты, которые были соучастниками нацистских преступлений. политолог Александр Лунёв

Он отметил, что Генпрокуратура собрала 14 томов по делу об установлении факта геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных красноармейцев на территории Карело-Финской ССР со стороны немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии в годы ВОВ. Политолог заметил, что в наши дни формируется новый контур международного порядка и такие расследования позволяют очертить, кто есть кто и на чьей он стороне.

Лунёв обратил внимание на то, что вступление Финляндии в НАТО имеет не только политические, но и историко-идеологические истоки. Особо значимы эти факты для молодых граждан России, которым предстоит продолжать сосуществование с разными государствами и народами. Глубинное осознание уроков истории не позволит запутаться и ошибиться при принятии важных решений, заключил наш собеседник.