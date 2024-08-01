Суд признал геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ
Суд признал геноцидом народов СССР преступления, совершённые в Республике Карелия в годы Великой Отечественной войны финскими оккупантами и немецко-фашистскими захватчиками. При рассмотрении данного дела Следственный комитет России собрал ряд материалов в качестве доказательств факта целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнослужащих на оккупированной территории.
Суд признал геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ. Видео Telegram / Следком
Кроме того, были проведены допросы свидетелей и пострадавших в ходе оккупации. Это поспособствовало принятию решения и восстановлению хронологии событий. На данный момент доподлинно известно, что две трети Карело-Финской ССР находились под контролем финских и немецких войск в течение четырёх лет. За это время, несмотря на массовую эвакуацию, 86 тысяч мирных жителей оставались в оккупации. Также на данной территории действовали трудовые лагеря для советских военнопленных, где над ними всячески издевались. Нередко людей, сморённых голодом, заставляли работать по 12–14 часов. В зимний период многие умирали от обморожения, так как трудились без тёплой одежды и обуви.
"Люди ходили отёчные, умирали. Сопровождать покойника родственникам запрещалось. Высокий процент смертности являлся результатом не только полуголодного существования, но и непосильной работы. Финны заставляли работать всех: детей от семи лет, беременных женщин, глубоких стариков, больных", — рассказала одна из жертв оккупации, попавшая в трудовой лагерь в малолетнем возрасте.
Также СК РФ удалось установить факт массовых разрушений инфраструктуры на территории Карело-Финской ССР.
Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынес и Тверской областной суд.
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