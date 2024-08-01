Суд признал геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ

Кроме того, были проведены допросы свидетелей и пострадавших в ходе оккупации. Это поспособствовало принятию решения и восстановлению хронологии событий. На данный момент доподлинно известно, что две трети Карело-Финской ССР находились под контролем финских и немецких войск в течение четырёх лет. За это время, несмотря на массовую эвакуацию, 86 тысяч мирных жителей оставались в оккупации. Также на данной территории действовали трудовые лагеря для советских военнопленных, где над ними всячески издевались. Нередко людей, сморённых голодом, заставляли работать по 12–14 часов. В зимний период многие умирали от обморожения, так как трудились без тёплой одежды и обуви.