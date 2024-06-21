Суд в Твери признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в годы ВОВ

Суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов, которые были совершены во времена Великой Отечественной войны в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Слушание по делу об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

"Тверской областной суд признал военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленные и вновь выявленные преступления, совершённые нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны — в период оккупации территории Тверской (ранее Калининской) области в 1941–1944 годах", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Были представлены доказательства применения немецкими войсками безнаказанного насилия, которое они совершали в отношении советских военнопленных и мирного населения, в том числе и детей. Нацисты проводили массовые казни, истязали и пытали людей путём обескровливания, смертельных инъекций, расстрела, повешения, сожжения и захоронения заживо. Также они создавали концлагеря, расхищали и уничтожали материальные и культурные ценности.

Как уточняется, общая сумма ущерба хозяйству и инфраструктуре Калининской области в границах современной Тверской области составляет почти 16 триллионов (по нынешнему курсу рубля).