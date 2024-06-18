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18 июня, 19:42

"Охрана исторической памяти": В Госдуме объяснили важность законопроекта о геноциде советского народа

Депутат Боярский: Нужно совершенствовать законы для охраны исторической памяти

"Единая Россия" последовательно совершенствует законодательную базу, которая охраняет историческую память. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя законопроект о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Парламентарий отметил, что память защитников Отечества и права ветеранов ВОВ закреплены в различных правовых актах, но при глубоком анализе законодательства была выявлена необходимость отдельно прописать положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида. По его словам, в частности, это необходимо для того, чтобы осуществлять более чёткую координацию между органами власти разного уровня в работе по сохранности памятников различных захоронений жертв геноцида и порядок проведения поисковых работ.

Для моего родного Петербурга это имеет особое значение — Ленинград пережил беспрецедентно трагичные дни фашисткой блокады, и Ленинградский областной суд уже признал эту страницу историю нашего города именно геноцидом. Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства.

Сергей Боярский

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Для моего родного Петербурга это имеет особое значение — Ленинград пережил беспрецедентно трагичные дни фашисткой блокады, и Ленинградский областной суд уже признал эту страницу историю нашего города именно геноцидом. Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства.
Для моего родного Петербурга это имеет особое значение — Ленинград пережил беспрецедентно трагичные дни фашисткой блокады, и Ленинградский областной суд уже признал эту страницу историю нашего города именно геноцидом. Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства.

Как сообщал Life.ru ранее, в Госдуму внесли законопроект о геноциде советского народа в период ВОВ. Соответствующий документ разработала группа депутатов и сенаторов под руководством "Единой России". Актуальность принятия такого закона его авторы объясняют в том числе возрождением идей неонацизма на территории ряда государств, а также тем, что жертвы геноцида заслуживают памяти и уважения.

Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда
Россия потребовала от Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда
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ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Ольга Годуненко
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