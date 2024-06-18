"Охрана исторической памяти": В Госдуме объяснили важность законопроекта о геноциде советского народа
Депутат Боярский: Нужно совершенствовать законы для охраны исторической памяти
"Единая Россия" последовательно совершенствует законодательную базу, которая охраняет историческую память. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя законопроект о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
Парламентарий отметил, что память защитников Отечества и права ветеранов ВОВ закреплены в различных правовых актах, но при глубоком анализе законодательства была выявлена необходимость отдельно прописать положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида. По его словам, в частности, это необходимо для того, чтобы осуществлять более чёткую координацию между органами власти разного уровня в работе по сохранности памятников различных захоронений жертв геноцида и порядок проведения поисковых работ.
Для моего родного Петербурга это имеет особое значение — Ленинград пережил беспрецедентно трагичные дни фашисткой блокады, и Ленинградский областной суд уже признал эту страницу историю нашего города именно геноцидом. Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства.
Как сообщал Life.ru ранее, в Госдуму внесли законопроект о геноциде советского народа в период ВОВ. Соответствующий документ разработала группа депутатов и сенаторов под руководством "Единой России". Актуальность принятия такого закона его авторы объясняют в том числе возрождением идей неонацизма на территории ряда государств, а также тем, что жертвы геноцида заслуживают памяти и уважения.
ТАСС / ASSOCIATED PRESS