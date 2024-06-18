"Охрана исторической памяти": В Госдуме объяснили важность законопроекта о геноциде советского народа

"Единая Россия" последовательно совершенствует законодательную базу, которая охраняет историческую память. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя законопроект о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Парламентарий отметил, что память защитников Отечества и права ветеранов ВОВ закреплены в различных правовых актах, но при глубоком анализе законодательства была выявлена необходимость отдельно прописать положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида. По его словам, в частности, это необходимо для того, чтобы осуществлять более чёткую координацию между органами власти разного уровня в работе по сохранности памятников различных захоронений жертв геноцида и порядок проведения поисковых работ.

Для моего родного Петербурга это имеет особое значение — Ленинград пережил беспрецедентно трагичные дни фашисткой блокады, и Ленинградский областной суд уже признал эту страницу историю нашего города именно геноцидом. Теперь мы закрепляем этот факт на уровне федерального законодательства. Сергей Боярский Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи