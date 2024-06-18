В Госдуму внесли законопроект о геноциде советского народа в период ВОВ
В Госдуму внесли законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующий документ разработала группа депутатов и сенаторов под руководством "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
Согласно документу геноцидом советского народа будут считаться "действия нацистской Германии и её пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период ВОВ". Кроме того, в проекте предлагается прописать формы увековечивания памяти жертв геноцида, порядок их захоронений, госучёт, обеспечение сохранности и порядок проведения поисковых работ. Актуальность принятия такого закона его авторы объясняют в том числе возрождением идей неонацизма на территории ряда государств, а также тем, что жертвы геноцида заслуживают памяти и уважения.
"Актуальность данного законопроекта подтверждается действиями некоторых стран, стремящихся исказить историю и пересмотреть результаты Второй мировой войны. Мы не можем оставаться безучастными к возрождающимся идеям неонацизма", — отметила зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов инициативы Ольга Занко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда нацистами является геноцидом и Москва добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Хоть Берлин не раз говорил, что признаёт свою ответственность за преступления фашистов, действия ФРГ свидетельствуют об обратном, полагают в Кремле.
Life.ru