В Госдуму внесли законопроект о геноциде советского народа в период ВОВ

Согласно документу геноцидом советского народа будут считаться "действия нацистской Германии и её пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период ВОВ". Кроме того, в проекте предлагается прописать формы увековечивания памяти жертв геноцида, порядок их захоронений, госучёт, обеспечение сохранности и порядок проведения поисковых работ. Актуальность принятия такого закона его авторы объясняют в том числе возрождением идей неонацизма на территории ряда государств, а также тем, что жертвы геноцида заслуживают памяти и уважения.