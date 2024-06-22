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Бастрыкин заявил, что нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 человек

22 июня, 15:12
Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого чествовали в канадском парламенте и отказались экстрадировать в Россию, был соучастником зверских убийств как минимум 500 советских граждан. Об этом рассказал РИА "Новости" глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", пояснил он.

Бастрыкин подчеркнул, что Гунько с подельниками убивали своих жертв изощрёнными способами: расстреливали, живьём сжигали в запертых домах, поджигали в храмах.

Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать бывшего эсэсовца Гунько
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать бывшего эсэсовца Гунько

Ранее сообщалось, что областной совет Тернопольской области Украины вручил награду нацисту Ярославу Хунке (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", в виде почётного знака "За заслуги перед Тернопольщиной". Мужчина "прославился" на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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