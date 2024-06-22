Бастрыкин заявил, что нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 человек 22 июня, 15:12 Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого чествовали в канадском парламенте и отказались экстрадировать в Россию, был соучастником зверских убийств как минимум 500 советских граждан. Об этом рассказал РИА "Новости" глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", — пояснил он.

Бастрыкин подчеркнул, что Гунько с подельниками убивали своих жертв изощрёнными способами: расстреливали, живьём сжигали в запертых домах, поджигали в храмах.

Авторы Татьяна Миссуми