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25 июля, 10:11

Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР

Липецкий областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в годы ВОВ

Липецкий областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующая трансляция велась пресс-службой судебной системы субъекта.

Липецкий областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в годы ВОВ. Видео © VK / Судебная система Липецкой области

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период Великой Отечественной войны... военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, <...> геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", — огласила вердикт судья.

Суд установил, что от рук нацистов пострадали минимум четыре тысячи человек. Также выявлено, что геноцид был частью плана Германии об изгнании и истреблении коренного населения региона, чтобы в дальнейшем заселить его немцами.

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Ранее аналогичное решение вынес Тверской областной суд. В ходе процесса были представлены доказательства безнаказанного насилия против мирного населения и военнопленных, совершаемого нацистами. Например, людей пытали обескровливанием, смертельными инъекциями, расстреливали и даже сжигали. По нынешнему курсу ущерб хозяйству и инфраструктуре региона от действий захватчиков составляет почти 16 триллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Матвей Константинов
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