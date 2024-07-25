Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР
Липецкий областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в годы ВОВ
Липецкий областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующая трансляция велась пресс-службой судебной системы субъекта.
Липецкий областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в годы ВОВ. Видео © VK / Судебная система Липецкой области
"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период Великой Отечественной войны... военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, <...> геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", — огласила вердикт судья.
Суд установил, что от рук нацистов пострадали минимум четыре тысячи человек. Также выявлено, что геноцид был частью плана Германии об изгнании и истреблении коренного населения региона, чтобы в дальнейшем заселить его немцами.
Ранее аналогичное решение вынес Тверской областной суд. В ходе процесса были представлены доказательства безнаказанного насилия против мирного населения и военнопленных, совершаемого нацистами. Например, людей пытали обескровливанием, смертельными инъекциями, расстреливали и даже сжигали. По нынешнему курсу ущерб хозяйству и инфраструктуре региона от действий захватчиков составляет почти 16 триллионов рублей.
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