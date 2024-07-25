Суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР

Липецкий областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в регионе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующая трансляция велась пресс-службой судебной системы субъекта.

Липецкий областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в годы ВОВ. Видео © VK / Судебная система Липецкой области

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период Великой Отечественной войны... военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, <...> геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", — огласила вердикт судья.

Суд установил, что от рук нацистов пострадали минимум четыре тысячи человек. Также выявлено, что геноцид был частью плана Германии об изгнании и истреблении коренного населения региона, чтобы в дальнейшем заселить его немцами.