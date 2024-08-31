Стала известна вероятная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК: SSJ-100 под Коломной мог упасть из-за неисправного датчика угла атаки
Стали известны итоги промежуточного отчёта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по факту крушения SSJ-100 под Коломной Московской области. Согласно заключению специалистов, причиной происшествия мог стать неисправный датчик угла атаки.
Указано, что во время полёта второй пилот заметил, что датчики показывают большой угол атаки, и сообщил об этом командиру. Также установлено, что была превышена допустимая скорость, о чём свидетельствует звуковой сигнал. После обнаружения неполадок экипаж пытался справиться с управлением, но безуспешно.
Напомним, что 12 июля у подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Все трое членов экипажа погибли в катастрофе. Среди возможных причин аварии выделялись некачественная сборка, отказ двигателей из-за попадания птиц и ошибка ремонтников. Ранее специалисты приступили к расшифровке чёрных ящиков с борта судна.
Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев