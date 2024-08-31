Стала известна вероятная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Указано, что во время полёта второй пилот заметил, что датчики показывают большой угол атаки, и сообщил об этом командиру. Также установлено, что была превышена допустимая скорость, о чём свидетельствует звуковой сигнал. После обнаружения неполадок экипаж пытался справиться с управлением, но безуспешно.