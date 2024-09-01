Могли не заметить сопку: Названа основная версия крушения Ми-8 в горах Камчатки

Причиной крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке могла стать ошибка пилота, вызванная условиями плохой видимости из-за тумана. Такую версию трагедии озвучили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть её склон», — цитирует заявление штаба «Интерфакс».