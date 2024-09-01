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1 сентября, 12:00

Могли не заметить сопку: Названа основная версия крушения Ми-8 в горах Камчатки

Оперштаб: Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Причиной крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке могла стать ошибка пилота, вызванная условиями плохой видимости из-за тумана. Такую версию трагедии озвучили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть её склон»,цитирует заявление штаба «Интерфакс».

Кроме того, в штабе рассматривают вариант технической неисправности. Пока что эта версия не является основной, добавил собеседник агентства.

Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Напомним, что связь с вертолётом Ми-8, в котором летели более 20 человек, пропала 31 августа. Для поисков спасатели привлекли самолёт Ан-26. По факту авиакатастрофы заведено уголовное дело. Упавший вертолёт нашли возле вулкана Вачкажец. Предварительно, транспорт потерпел крушение после того, как врезался в скалу. Сегодня на месте трагедии нашли тела 17 человек, летевших на борту.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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