Могли не заметить сопку: Названа основная версия крушения Ми-8 в горах Камчатки
Оперштаб: Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке
Причиной крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке могла стать ошибка пилота, вызванная условиями плохой видимости из-за тумана. Такую версию трагедии озвучили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.
«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть её склон», — цитирует заявление штаба «Интерфакс».
Кроме того, в штабе рассматривают вариант технической неисправности. Пока что эта версия не является основной, добавил собеседник агентства.
Напомним, что связь с вертолётом Ми-8, в котором летели более 20 человек, пропала 31 августа. Для поисков спасатели привлекли самолёт Ан-26. По факту авиакатастрофы заведено уголовное дело. Упавший вертолёт нашли возле вулкана Вачкажец. Предварительно, транспорт потерпел крушение после того, как врезался в скалу. Сегодня на месте трагедии нашли тела 17 человек, летевших на борту.