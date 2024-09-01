Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Поисковый самолёт снял с воздуха обломки обнаруженного вертолёта Ми-8, который пропал с радаров накануне и мог потерпеть крушение из-за удара о скалу. Кадры с места ЧП на Камчатке публикуют местные паблики.

Судя по видео, от вертолёта практически ничего не осталось. Его корпус полностью уничтожен во время крушения. Предположительно, на месте падения было возгорание, так как вокруг обломков заметны следы горения.