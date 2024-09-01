Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

В Сети опубликовали первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

1 сентября, 08:35
Обломки пропавшего Ми-8 на Камчатке. Обложка © Telegram / Камчатка Лайф

Обломки пропавшего Ми-8 на Камчатке. Обложка © Telegram / Камчатка Лайф

Поисковый самолёт снял с воздуха обломки обнаруженного вертолёта Ми-8, который пропал с радаров накануне и мог потерпеть крушение из-за удара о скалу. Кадры с места ЧП на Камчатке публикуют местные паблики.

Обломки пропавшего Ми-8 на Камчатке. Видео © Telegram / Камчатка Лайф

Судя по видео, от вертолёта практически ничего не осталось. Его корпус полностью уничтожен во время крушения. Предположительно, на месте падения было возгорание, так как вокруг обломков заметны следы горения.

Не выходят на связь: Среди пассажиров пропавшего Ми-8 был финансовый директор РФС с женой
Не выходят на связь: Среди пассажиров пропавшего Ми-8 был финансовый директор РФС с женой

Напомним, вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке 31 августа. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков был задействован самолёт Ан-26. Следственный комитет завёл уголовное дело. Сегодня пропавший Ми-8 найден у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!