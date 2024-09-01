Пепел вместо вертолёта: Появилось первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
В Сети опубликовали первое видео с места крушения Ми-8 на Камчатке
Обломки пропавшего Ми-8 на Камчатке. Обложка © Telegram / Камчатка Лайф
Поисковый самолёт снял с воздуха обломки обнаруженного вертолёта Ми-8, который пропал с радаров накануне и мог потерпеть крушение из-за удара о скалу. Кадры с места ЧП на Камчатке публикуют местные паблики.
Обломки пропавшего Ми-8 на Камчатке. Видео © Telegram / Камчатка Лайф
Судя по видео, от вертолёта практически ничего не осталось. Его корпус полностью уничтожен во время крушения. Предположительно, на месте падения было возгорание, так как вокруг обломков заметны следы горения.
Напомним, вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке 31 августа. На борту находилось 22 человека, среди которых 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков был задействован самолёт Ан-26. Следственный комитет завёл уголовное дело. Сегодня пропавший Ми-8 найден у горного массива вулкана Вачкажец. По предварительной версии, вертолёт задел скалу и упал.