Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:31

Не выходят на связь: Среди пассажиров пропавшего Ми-8 был финансовый директор РФС с женой

SHOT: Среди пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8 был финансовый директор РФС

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин был вместе с женой среди туристов, летевших на пропавшем Ми-8 на Камчатке. Об этом узнал SHOT.

Арсений и его жена Полина. Фото © Telegram / SHOT

Арсений и его жена Полина. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказал телеграм-каналу отец Замятина, его сын с супругой Полиной полетели на отдых. Мужчина после того, как узнал о случившемся, пытался связаться с Арсением, но тот не выходит на связь.

Арсений Замятин — уроженец Челябинска, в 2011 году получил степень бакалавра НИУ ВШЭ на факультете бизнеса и менеджмента, в 2013-м — степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже. С 2020-го работает финансовым директором в РФС.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спасательная операция продолжается, несмотря на тёмное время суток и ухудшающиеся погодные условия.

СК завёл уголовное дело после пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке
СК завёл уголовное дело после пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров