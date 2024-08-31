Не выходят на связь: Среди пассажиров пропавшего Ми-8 был финансовый директор РФС с женой
SHOT: Среди пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8 был финансовый директор РФС
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин был вместе с женой среди туристов, летевших на пропавшем Ми-8 на Камчатке. Об этом узнал SHOT.
Арсений и его жена Полина. Фото © Telegram / SHOT
Как рассказал телеграм-каналу отец Замятина, его сын с супругой Полиной полетели на отдых. Мужчина после того, как узнал о случившемся, пытался связаться с Арсением, но тот не выходит на связь.
Арсений Замятин — уроженец Челябинска, в 2011 году получил степень бакалавра НИУ ВШЭ на факультете бизнеса и менеджмента, в 2013-м — степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже. С 2020-го работает финансовым директором в РФС.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Спасательная операция продолжается, несмотря на тёмное время суток и ухудшающиеся погодные условия.
Telegram / SHOT