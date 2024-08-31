Не выходят на связь: Среди пассажиров пропавшего Ми-8 был финансовый директор РФС с женой

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин был вместе с женой среди туристов, летевших на пропавшем Ми-8 на Камчатке. Об этом узнал SHOT.

Арсений и его жена Полина. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказал телеграм-каналу отец Замятина, его сын с супругой Полиной полетели на отдых. Мужчина после того, как узнал о случившемся, пытался связаться с Арсением, но тот не выходит на связь.