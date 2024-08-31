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Регион
31 августа, 09:17

СК завёл уголовное дело после пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке

Уголовное дело возбуждено после пропажи вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Расследование открыто по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и людей.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на устанавливание обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

К слову, в 2021 году Росавиация ограничивала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-аэро» на фоне падения их Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, запретив тогда перевозить пассажиров. На борту тогда находились 13 туристов и три члена экипажа. Выжить удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Восемь человек погибли. Через полгода все ограничения были сняты.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

Солодов: Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 с воздуха не дали результатов
Солодов: Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 с воздуха не дали результатов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Наталья Демьянова
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