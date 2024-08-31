СК завёл уголовное дело после пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке

Расследование открыто по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и людей.

К слову, в 2021 году Росавиация ограничивала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-аэро» на фоне падения их Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, запретив тогда перевозить пассажиров. На борту тогда находились 13 туристов и три члена экипажа. Выжить удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Восемь человек погибли. Через полгода все ограничения были сняты.