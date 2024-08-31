Солодов: Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 с воздуха не дали результатов

На данный момент работы по поиску пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, на борту которого в общей сложности находилось 22 человека, не принесли успеха. Спасательная операция будет продолжаться до поздней ночи. Об этом доложил в своём телеграм-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Доклад губернатора Камчатского края Владимира Солодова о поисках пропавшего Ми-8. Видео © Telegram / Солодов. BRIEF.

«Был произведён облёт территории, который, к сожалению, результатов не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность», — сказал Солодов на видео.