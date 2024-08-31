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31 августа, 09:14

Солодов: Поиски пропавшего на Камчатке Ми-8 с воздуха не дали результатов

На данный момент работы по поиску пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, на борту которого в общей сложности находилось 22 человека, не принесли успеха. Спасательная операция будет продолжаться до поздней ночи. Об этом доложил в своём телеграм-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Доклад губернатора Камчатского края Владимира Солодова о поисках пропавшего Ми-8. Видео © Telegram / Солодов. BRIEF.

«Был произведён облёт территории, который, к сожалению, результатов не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность», — сказал Солодов на видео.

Как отметил губернатор, поиски продолжаются, несмотря на ухудшающиеся погодные условия и сумерки. На данный момент группы спасателей сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, где должен был двигаться вертолёт.

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров
На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров

Напомним, 31 августа на Камчатке пропал вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Витязь-аэро». Воздушное судно исчезло с радаров вскоре после взлёта, однако сообщений о неполадках от экипажа на борту не поступало.

Обложка ©

VK / Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»

Мария Любицкая
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