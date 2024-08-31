На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров
Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © VK / Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»
На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться ещё 19 пассажиров. В настоящее время ведутся поиски воздушного судна. Об этом сообщили в Росавиации.
«Предварительно, на борту вертолёта — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в сообщении.
Вертолёт летел с площадки в районе вулкана Вачкажец в посёлок Николаевка. В какой-то момент связь с судном была утеряна. В связи с этим проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На борту также находилось три члена экипажа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Витязь-аэро».