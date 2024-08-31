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31 августа, 07:30

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров

Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © VK / Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»

Вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро». Обложка © VK / Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО»

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться ещё 19 пассажиров. В настоящее время ведутся поиски воздушного судна. Об этом сообщили в Росавиации.

«Предварительно, на борту вертолёта — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в сообщении.

Вертолёт летел с площадки в районе вулкана Вачкажец в посёлок Николаевка. В какой-то момент связь с судном была утеряна. В связи с этим проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На борту также находилось три члена экипажа. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Витязь-аэро».

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Иван Косицын
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