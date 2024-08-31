На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться ещё 19 пассажиров. В настоящее время ведутся поиски воздушного судна. Об этом сообщили в Росавиации.

«Предварительно, на борту вертолёта — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в сообщении.

Вертолёт летел с площадки в районе вулкана Вачкажец в посёлок Николаевка. В какой-то момент связь с судном была утеряна. В связи с этим проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.