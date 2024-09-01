Самолёт Ан-26 вылетел на поиски пропавшего на Камчатке вертолёта с 19 туристами
Росавиация: Ан-26 вылетел на поиски пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8
На поиски пропавшего вертолёта Ми-8Т с 19 туристами отправился самолёт Ан-26 из парка Камчатского авиационного предприятия. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Росавиация подключила к поискам пропавшего вертолета Ми-8Т самолет Ан-26 из парка Камчатского авиационного предприятия для осуществления радиотехнического поиска», — написал Кореняко.
Сейчас совместно с МЧС России работают различные наземные группы из состава подведомственного агентству ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».
Напомним, что вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке. На борту винтокрылой машины в момент ЧП было 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Также появилось видео момента взлета воздушного пропавшего судна. Следственный комитет завёл уголовное дело.
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