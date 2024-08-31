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31 августа, 09:49

SHOT публикует видео взлёта Ми-8Т, пропавшего на Камчатке

Появились кадры взлёта вертолёта Ми-8Т на Камчатке, их публикует SHOT. Видео сделано на взлётной площадке в районе вулкана Вачкажец. Практически сразу после вылета вертолёт пропал с радаров. Ему нужно было пролететь всего 25 километров.

Взлёт вертолёта Ми-8Т на Камчатке. Видео © SHOT

По тому маршруту, где летел Ми-8Т, нет наземных дорог. Спасатели добираются до точки в обход.

Перелёт на пропавшем на Камчатке Ми-8 стоил около 60 тысяч рублей с человека
Перелёт на пропавшем на Камчатке Ми-8 стоил около 60 тысяч рублей с человека

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Следственный комитет завёл уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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