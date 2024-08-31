SHOT публикует видео взлёта Ми-8Т, пропавшего на Камчатке
Появились кадры взлёта вертолёта Ми-8Т на Камчатке, их публикует SHOT. Видео сделано на взлётной площадке в районе вулкана Вачкажец. Практически сразу после вылета вертолёт пропал с радаров. Ему нужно было пролететь всего 25 километров.
Взлёт вертолёта Ми-8Т на Камчатке. Видео © SHOT
По тому маршруту, где летел Ми-8Т, нет наземных дорог. Спасатели добираются до точки в обход.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Следственный комитет завёл уголовное дело.
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