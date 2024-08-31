SHOT публикует видео взлёта Ми-8Т, пропавшего на Камчатке

Появились кадры взлёта вертолёта Ми-8Т на Камчатке, их публикует SHOT. Видео сделано на взлётной площадке в районе вулкана Вачкажец. Практически сразу после вылета вертолёт пропал с радаров. Ему нужно было пролететь всего 25 километров.