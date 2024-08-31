Перелёт на пропавшем на Камчатке Ми-8 стоил около 60 тысяч рублей с человека
Перелёт на вертолёте Ми-8 «Витязь-аэро» по маршруту, которым летела пропавшая на Камчатке группа туристов, стоит около 60 тысяч рублей на человека. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, среди летевших пассажиров — владельцы туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна») Михаил и Юлия Репниковы. Они родом из Перми. Как рассказала сестра Михаила, её брат вместе с супругой отправился на отдых.
Михаил и Юлия Репниковы — пропавшие пассажиры вертолёта Ми-8 на Камчатке. Фото © SHOT
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Предварительно, на борту воздушного судна находятся 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Возбуждено уголовное дело.